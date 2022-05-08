جدة - نرمين السيد - أدانت منظمة التعاون الإسلامى مخططات الاحتلال الإسرائيلى، بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك مخططات إخلاء وهدم 12 قرية فلسطينية فى منطقة يطا جنوب محافظة الخليل.





وأكدت المنظمة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد - أن سياسة الاستيطان الاستعمارى الإسرائيلى تمثل عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطينى، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ودعت المنظمة، المجتمع الدولى، وخصوصاً مجلس الأمن الدولى، إلى النهوض بمسؤولياته لتنفيذ قراراته ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية فى كل الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية، وإلزام قوة الاحتلال الإسرائيلية، وقف انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وضمان محاسبتها على جرائمها واعتداءاتها المستمرة على الشعب الفلسطينى ومقدساته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعاون الإسلامى تدين مخططات الاحتلال الاستيطانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.