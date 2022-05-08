رئيسة الحكومة التونسية: المرحلة المقبلة ستشهد إصلاحات عميقة

جدة - نرمين السيد - قالت بودن، إن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة الإصلاحات العميقة"، مؤكدة على أن حكومتها ''رغم التحديات والتراكمات إلا أنها حرصت على تركيز كل جهودها من أجل تحمل مسؤولياتها للخروج بتونس من أزمتها والإيفاء بالالتزامات التى تعهدت بها".

وأضافت: "لا نبالغ حين نقول إننا قد نجحنا فى سداد الديون الداخلية والخارجية، وفى صرف الأجور فى آجالها. كما نجحنا فى تأمين الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية الأساسية فى نفس الوقت الذى واجهنا فيه التهريب عبر الحدود والمضاربة غير المشروعة"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وقالت: "نجحنا فى تأمين الحد الأدنى من الإعانات الاجتماعية، وفى توفير احتياطى مقبول من العملة الأجنبية".