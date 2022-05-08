منظمة التعاون الإسلامى تؤكد دعم جهود مصر فى مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، اليوم الأحد، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، حسين إبراهيم طه، على "موقف المنظمة الثابت ضد الإرهاب والتطرف، وتضامنها التام مع مصر، ودعمها لجهود الحكومة المصرية فى كل ما تتخذه من إجراءات لمقاومة الإرهاب والتطرف، والتصدى لكل ما يهدد أمن مصر واستقرارها".

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