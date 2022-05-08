العالم اليوم - صور لتشويه أعمدة مدينة جرش الأثرية.. غضب واستنكار أردني

انتم الان تتابعون خبر صور لتشويه أعمدة مدينة جرش الأثرية.. غضب واستنكار أردني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 مايو 2022 02:15 مساءً - تحقق الأجهزة الأمنية في مدينة جرش الأردنية، بقيام بعض الأشخاص بأعمال تخريبية على بعض أعمدة مدينة جرش الأثرية، بطلاء رشاش والكتابة عليها.

وقال مدير الآثار العامة في الأردن، فادي بلعاوي، إن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بحادثة تشويه بعض الأعمدة التاريخية بمدينة جرش، حيث سيتم تقديم الفاعلين للعدالة.

وأضاف أن المديرية تتابع الاعتداء على الأعمدة الأثرية، حيث قامت كوادر دائرة الآثار العامة بالمعالجة الأولية لأحد الأعمدة التي تم تشويهها بطلاء رشاش تمهيدا لإزالته بطرق علمية دقيقة، متوقعا ان تأخذ وقتا وجهدا كبيرا لإعادتها كما كانت قبل التخريب.

وشدد البلعاوي أن من قام بهذا التخريب ليس لديهم وعي كافي بأهمية المناطق الأثرية والتاريخية في الأردن، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لجذب المزيد من السياح لهذه المناطق.

وأثارت حادثة الاعتداء على الأعمدة الأثرية بجرش استياء كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما لهذه الأماكن من أهمية كبيرة في تاريخ الأردن، وعبر رواد مواقع التواصل عن غضبهم واستنكارهم لهذا الفعل.