نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده اليوم ولمدة 10 أيام بنص الثمن تسوق بخصومات خيالية وتخفيضات تصل ل 60% في المقال التالي
عروض بنده السعودية سوق بنده يكون من ضمن الأسواق المتواجد والمتوافر فيها كل السلع والمستلزمات التي يحتاجها ويريدها كل فرد متواجد بالمملكة العربية السعودية سواء كانت من المنتجات الغذائية والغير غذائية، وأيضًا يتوافر الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تقوم شركة بنده بتوفيرها، فمن الممكن العرض والتقديم لهذه العروض والخصومات سواء كانت يومية أو أسبوعية على كل منتج في السوق إلى كل زبائن المملكة.
عروض بنده السعودية
يكون سوق بنده من ضمن الأسواق التي تم تشييده في سنة 1979، حيث أن تلك الشركة تكون من أكبر الشركات المهمة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك صار الهايبر من إحدى الأسواق التجارية والمالية والمركزية، وهذا من أجل بيع جميع المستلزمات والمنتجات التي يريدها ويحتاجها كل مواطن في المملكة العربية السعودية، إلى أن قام السوق بتوفير المنتجات والمستحضرات منها الغذائية وأيضًا الغير غذائية حتى أصبحت الشركة من الشركات الشهيرة الناجحة بالسعودية.
عروض بنده السعودية
- أرز الياسمين من النوع ألوها مقدار 5 كيلوغرام يكون بسعر 20 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من صدور الدجاج الطرية نوعها داري سعرها يكون 49.95 بدلًا من 63.95 ريال سعودي.
- 2 حبة من شرائح الفطر نوعها قودي مقدار 400 جرام تكون بسعر 10 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.
- العبوة الترويجية من الفول المدمس السادة من حدائق كاليفورنيا مقدار 450 جرام عدد 2 + 1 يكون بسعر 10 بدلًا من 13.50 ريال سعودي.
- كريمة الطبخ نوعها المراعي مقدار 500 مل عدد اثنان حبة سعرها يكون 20 بدلًا من 33 ريال سعودي.
- سعر الزبدة الغير مملحة من النوع كيري جولد مقدار 100 جرام عدد 3 حبات تكون بسعر 10 بدلًا من 20.85 ريال سعودي.
خصومات بنده الأسبوعية
- 1 لتر من الآيس كريم نوعه كواليتي يكون بسعر 15 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من الجبن الموزاريلا المبشور نوعها برايد تكون بسعر 23.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من صدور الدجاج الطرية نوعها ساديا تكون بسعر 25 بدلًا من 31.30 ريال سعودي.
- 500 جرام من الحلاوة الطحينية السادة نوعها حلواني تكون بسعر 13.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
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