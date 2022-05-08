جندى أمريكى يدهس شخصا فى اليابان

جدة - نرمين السيد - وذكرت شرطة أوكيناوا، أن الضحية البالغ من العمر 61 عاما نقل إلى المستشفى حيث توفى متأثرا بجراحه، مشيرة إلى أنها تحقق حاليا فى ملابسات الحادث.

وتقع معظم المنشآت العسكرية الأمريكية فى اليابان فى جزيرة أوكيناوا، مما يثير استياء السكان المحليين، كما ترتبط العديد من الحوادث فى قاعدة فوتينما بمشاة البحرية الجوية، والتى تقع فى منطقة مكتظة بالسكان، وتتوقع الحكومة اليابانية نقلها من مدينة جينوان إلى منطقة هينوكو شمال الجزيرة، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.