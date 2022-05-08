رئيسة البرلمان الألمانى تصل كييف

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تشارك باس، خلال الزيارة فى إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب العالمية الثانية، فضلا عن إجراء محادثات سياسية. وأصبحت بيربل باس أرفع ممثل لألمانيا يزور كييف حتى الآن منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا فى أواخر فبراير الماضى.

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