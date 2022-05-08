الأمم المتحدة تنتقد قرار طالبان إلزام النساء بتغطية وجوههن

جدة - نرمين السيد - أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان عن قلقها البالغ، إزاء إعلان ما وصفته "سلطات الأمر الواقع لحركة طالبان" من أنه يجب على جميع النساء تغطية وجوههن فى الأماكن العامة، وأنه يجب على النساء عدم مغادرة منازلهن إلا فى حالات الضرورة، وأيضا تحذير طالبان من أن انتهاك هذا التوجيه سيؤدى إلى معاقبة أقاربهم من الذكور.





ولفتت البعثة الدولية- فى بيان وزعته الأمم المتحدة بجنيف اليوم الأحد - إلى أن المعلومات التى تلقتها تشير إلى أن هذا توجيه رسمى وليس توصية وأنه سيتم تنفيذه.

وقالت: إن هذا القرار يتعارض مع التأكيدات العديدة المتعلقة باحترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأفغان، بما فى ذلك حقوق النساء والفتيات والتى قدمها ممثلو طالبان إلى المجتمع الدولى خلال المناقشات والمفاوضات على مدى العقد الماضي.. كما تكررت هذه التأكيدات بعد استيلاء طالبان على السلطة فى أغسطس 2021 بأن المرأة ستمنح حقوقها سواء فى العمل أو التعليم أو المجتمع ككل.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة: أن المجتمع الدولى كان حريصا على وجود مؤشرات على أن طالبان مستعدة لعلاقات إيجابية مع العالم الأوسع، وأن قرار تأجيل تعليم الفتيات الأفغانيات قبل ستة أسابيع لقى إدانه دولية وإقليمية ومحلية، وأنه قد يؤدى قرار طالبان إلى زيادة الضغط على المشاركة مع المجتمع الدولى.

وأكدت البعثة أنها ستطلب على الفور عقد اجتماعات مع سلطات الأمر الواقع التابعة لحركة طالبان، للحصول على إيضاحات بشأن هذا القرار كما ستجرى البعثة أيضا مشاورات مع أعضاء المجتمع الدولى بشأن أثارها.