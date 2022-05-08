وزير إيطالى: الصراع الأوكرانى يهددنا بزيادة الفقر والتوترات

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية، اليوم الأحد، قال أورلاندو: "أنا قلق من مخاطر حدوث الاضطرابات الاجتماعية، لأن 12% من العمال فقراء، والتضخم لاذع، ناهيك عن انتشار مزاج السخط بين الشباب الذين عانوا أثناء الوباء".

واعتبر وزير العمل الإيطالى أن أكبر قدر من الغموض وعدم اليقين فى الوضع الاقتصادى لبلاده يرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية، وما نجم عنه من زيادة كبيرة فى الأسعار، لافتًا إلى أن ذلك يؤثر سلبًا على سوق العمل على الرغم من أن "زيادة فى عدد العاملين تشير إلى توقف الأزمة التى سببها الوباء".