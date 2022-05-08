رئيس أوكرانيا فى ذكرى يوم النصر: لقد عاد الشر

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأحد، إن الشر عاد إلى أوكرانيا، وذلك فى خطاب مؤثر ألقاه عبر الفيديو، بمناسبة يوم النصر الذى تحيى فيه أوروبا ذكرى استسلام ألمانيا الرسمى للحلفاء فى الحرب العالمية الثانية.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أشار زيلينسكى إلى أن الحياة التى قاتل الجنود من أجلها فى تلك الحرب انتهت فى 24 فبراير، عندما غزت القوات الروسية بلاده، مضيفًا: "لقد عاد الشر مرة أخرى! بشكل مختلف وتحت شعارات مختلفة ولكن للغرض نفسه". وفى الوقت ذاته، أكد زيلينسكى على أن أوكرانيا وحلفائها سيفوزون، قائلاً: "لا يفلت شر من المسؤولية، ولا يختبئ فى قبو"، وذلك فى إشارة تاريخية إلى القبو الذى قضى فيه الزعيم النازى أدولف هتلر آخر أيامه تحت الأرض فى برلين، حيث انتحر فى الأيام الأخيرة من الحرب.

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