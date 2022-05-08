العالم اليوم - مأساة تحت ركام مدرسة شرقي أوكرانيا.. الوقت ينفذ

انتم الان تتابعون خبر مأساة تحت ركام مدرسة شرقي أوكرانيا.. الوقت ينفذ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 مايو 2022 01:18 مساءً - اعتبر 60 شخصا في عداد المفقودين ويرجح مقتلهم بعد قصف استهدف، السبت، مدرسة لجأوا إليها في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا، على ما أفاد حاكم المنطقة سيرغي غايداي، الأحد.

وكتب الحاكم على موقع تلغرام أن قرية "بيلوغوريفكا تعرضت لضربة جوية وأصابت القنابل المدرسة التي دمرت بالكامل للأسف" مضيفا: "كان هناك 90 شخصا بالإجمال، أنقذ منهم 27".

وتابع: "قضى على الأرجح 60 شخصا كانوا في المدرسة"، مشيرا إلى أن درجة الحرارة كانت مرتفعة جدا في الموقع بعد الانفجار الناجم عن القنبلة.

وأوضح: "كان من المستحيل على أجهزة الإسعاف خلال الليل العمل هناك بسبب الضربات. كان يتعين عليهم إضاءة الموقع، ما كان سيتسبب بعمليات قصف جديدة".

وقال إن "أجهزة الإسعاف تنشط حاليا كما زارت بلدة شيبيليفكا المجاورة حيث أصابت قذيفة منزلا كان فيه 11 شخصا".

وأوضح "ثمة فرص أكبر في أن يكون الناس على قيد الحياة في المنزل"، موضحا أنهم كانوا في قبو وأن القصف تم بواسطة المدفعية وليس بواسطة قنبلة ألقتها طائرة.