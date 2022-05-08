سعر البنزين في السعودية 2022 شهر مايو.. توقعات اسعار البنزين الجديدة بالسعودية تحديث شركة ارامكو

يعتبر البنزين من السلع الرئيسية التي يهتم الجميع بمختلف فئاتهم الإجتماعية والمادية بمتابعة أسعارها خاصة أن اسعارها تتغير بشكل مستمر صعودا وهبوطاً بين كل فترة واخرى، حيث يترقب العديد من المواطنين يومياً تغيرا أسعار البنزين عالمياً ومحلياً.

سعر البنزين في السعودية 2022 شهر مايو أعلنت شركة أرامكو السعودية مؤخراً احتمالية تغير اسعار البنزين واعلنت عن تحديث اسعارها للبنزين رسمياً خلال الايام الاولى من شهر مايو الجاري، حيث من المتوقع تطبيق هذه الاسعار رسمياً ابتداء من يوم الحادي عشر من هذا الشهر كالتالي: تشير التوقعات الى وصول سعر الديزل لـ 0.63 ريال سعودي خلال ايام.

أما عن سعر بنزين 91 فمن المتوقع أن يصل سعره الحالي الى 2 ريال سعودي و 18 قرشاً.

أما عن نوع البنزين 95 فيتوقع أن يسجل ارتفاعاً ليصل لسعر 2.33 ريال سعودي خلال ايام.

أما عن المنتجات البترولية ألأخرى فتشملها الزيادة ايضا حيث يصبح سعر الكيروسين على سبيل المثال 0.70 ريال سعودي. أسعار البنزين في السعودية ومن الملاحظ أن اسعار البنزين قد شهدت في السنوات الأخيرة حالة من الاضطراب والتغيرات نتيجة جائحة كورونا وتأثر الاقتصاد العالمي في كل الدول عامة ودول الخليج خصوصاً، وتوقف أغلب أعمال الصناعة والتجارة في انحاء العالم، كما اضر بأسعار البنزين ايضا فرض حالات الحظر العالمي الشامل في السنتينن الماضيتين وتأثر حركة السفر والملاحة والتنقلات واستخدام وسائل المواصلات بشكل عام، وتعتبر السعودية من أهم الدول في انتاج المنتجات البترولية ومشتقاتها وعلى رأسها البنزين والسولار والديزل، كما تعتبر شركة ارامكو واحدة من أهم الشركات الرائدة في هذا المجال، وقد اقدمت الشركة على تغيير النظام الربع سوي في الاعلان عن التغييرات المرتقبة في أسعار السلع النفطية المختلفة.

سعر البنزين في مصر

أما عن اسعار البنزين في مصر اليوم فقد شهد اليوم عدة زيادات حيث شهد زيادة سعر البنزين من نوع 80 25 بمقدار قرشًا ليصبح 7.5 جنيه مصري، بينما تم زيدة سعر بنزين 92 بمقدار 25 قرشًا ليستقر بسعر 8.75 جنيه، ووصل سعر طن المازوت لـ 400 جنيهًا ليصبح 4600 جنيه، كذلك وصل سعر البنزين 95 اليوم لـ 75 جنيه، بينما وصل سعر السولار 6.75 جنيهًا.