نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق الدوام الصيفي تعليم جدة 1443 الفصل الثالث وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق الدوام الصيفي تعليم جدة 1443، تم الإعلان عنه مؤخرا من طرف الإدارة العامة للتعليم في جدة بالمملكة العربية السعودية. هذا وتعنى به كل من المدارس الأهلية والحكومية التابعة لهذه الإدارة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه سيتم إلغاء النظام والمواعيد التي كان معمولا بها في شهر رمضان المبارك. إذ أن اعتماد ذلك الدوام كان مؤقتا فقط حرصا من الإدارة على توفير الجو الملائم وفق ما يناسب العمال في القطاع التعليمي والمتمدرسين. كما ألغي كل القرارات التي تم العمل بها من قبل، مثل تقليل زمن الحصة الدراسية، وإلغاء طابور الصباح. وستعود الدراسة كما كانت قبل شهر رمضان المبارك، ومن خلال مقالنا هذا على موقع ثقفني الإخباري سنتطرق إلى تفاصيل دوام الصيف في المدارس السعودية.

تطبيق الدوام الصيفي تعليم جدة 1443

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمدينة جدة عن تطبيق الدوام الصيفي تعليم جدة 1443 بالنسبة لطلاب المدارس. هذا وكانت وزارة التعليم السعودية قد كشفت عن بداية تطبيق دوام الصيف مع بداية الترم الثالث. وبالتالي فسيكون حضور الطلاب على الساعة 07 صباحا من أجل الطابور. وستنطلق الحصة الأولى في كل المدارس السعودية على الساعة السابعة وربع صباحا في كل يوم.

علاوة على ذلك، فقد عاد الطلاب إلى مقاعد الدراسة من جديد بعد انتهاء اجازة عيد الفطر بتاريخ الثامن من مايو 2022. ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجازة التي منحت للطلاب تعتبر من أطول الإجازات التي حصل عليها الطلاب في السنة الدراسية الحالية، وأيضا تم فتح المقاصف الدراسية مجددا، وستعود الأنشطة الصفية والتفاعلية كما كانت من قبل، إلى جانب ذلك سيتتم المحافظة على إجراءات الوقاية.

أقرب اجازة مطولة 1443 الفصل الثالث

استأنف الطلاب الدراسة مجددا في الترم الثالث الذي تم استحداثه لأول مرة في السنة الدراسية الحالية. هذا وقد تم نشر كل الجداول الخاصة بالحصص اليومية وتفاصيل الدراسة، ويرغب الطلاب في معرفة موعد أقرب إجازة مطولة ستمنح لهم بعد هذه الإجازة. وقد أشارت وزارة التعليم السعودية إلى أن الإجازة المطولة القادمة ستكون بتاريخ 24 شوال 1443 الموافق 25 شوال 2022 وستدوم لأربعة أيام.

بهذا نختم المقال الذي كنا قد تحدثنا فيه عن موضوع تطبيق الدوام الصيفي تعليم جدة. ويعد من أبرز المواضيع بعد أن باشر الطلاب الدراسة مجددا في الفصل الدراسي الثالث. كما ذكرنا لكم موعد الاجازة المطولة القادمة التي ستمنح للطلاب السعوديين.