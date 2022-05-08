موعد ايداع حساب المواطن الدفعة 54 – شروط التقديم في حساب المواطن

حساب المواطن هو من برامج الدعم التي تنظمها الحكومة السعودية لدعم المواطنين المستحقين للمساعدات المادية والخدمية في البلاد ويتم شهريا صرف مبالغ مالية لمساندة المحتاجين ودعم الاسر الفقيرة واعالة الفئات الأكثر احتياجا.

موعد ايداع حساب المواطن الدفعة 54

تم اطلاق برنامج الضمان الاجتماعي ودعم المواطن للمرة الاولى في عام 2017 من أجل تحسين حياة الطبقات الاقل اقتدارا في المجتمع، ويتم شهريا صرف راتب يجاوز الالف ريال في الحساب البنكي للمواطن المستحق للمساعدة، ويتم بشكل دوري وشهري ايداعه في حسابه البنكي الذي قام بالتسجيل به للحصول على الدعم، ويتيح الموقع خدمة الاستعلام عن الرصيد المستحق والتأكد من قيمته ومن نزول الرواتب الجديدة وذلك من قبل وزارة الضمان الاجتماعي، كما أنه فور نزول الراتب للبنك يصل رسالة نصية على الجوال للمواطن تعلمه بنزول الراتب للتوجه لسحبه من أقرب منفذ مخصص لذلك.

ومن المقرر نزول المبلغ المقرر في حساب المواطن بحسب التصريحات الرسمية في يوم 10 مايو لعام 2022 أي الموافق للتاسع من شهر شوال لعام 1443 أي بعد يومين من الآن.

شروط التقديم في حساب المواطن

هناك عدة شروط يجب توافرها في المواطن الذي يستحق الحصول على دعم حساب المواطن وفق الضمان الاجتماعي السعودي تتلخص في التالي: