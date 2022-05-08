نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443 وخطوات التسجيل عبر موقع نظام نور الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور الجديد هو برنامج اعادة هيكلة يم مؤخرا للعملية التعليمية في المملكة العربية السعودية ضمن مبادرة أطلقتها الحكومة السعودية لتطوير التعليم ضمن خطة لعام 2030 للنهوض بالتعليم السعودي والمؤسسات السعودية بشكل عام.

ما هو نظام نور الجديد 1443

نظام نور هو برنامج تعليمي شامل يعتمد بشكل رئيسي ومكثف على التكنولوجيا المتطورة واستخدام أحدث الأبحاث العلمية المجربة في مجال ادراة العملية التعليمية وادارة العلاقة بين الطالب والجهة التعليمية بأفضل طريقة ممكنة، وذلك لتوفير الوقت والجهد والطاقة البشرية للحصول على أفضل النتائج ورفع مستوى التعليم في السعودية لتقدم ترتيب المملكة في جودة التعليم عالمياً، وهو نظام يشمل جميع المدارس السعودية بجميع أنواعها سواء الحكومية أو الخاصة أو العالمية أو الدولية وأي جهة مدرسية تتواجد داخل الحدود السعودية.

تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443

يمكن تسجيل طالب جديد الكتورنيا عبر الموقع الرسمي في نظام نور لأي مدرسة يفضلها ولي الأمر وذلك عن طريق الخطوات التالية:

قم بالدخول للموقع الرسمي لنظام نور الجديد. قم بعمل حساب دائم في الموقع ومن ثم قم بعمل تسجيل دخول لاتمام عملية تسجيل الطالب. حدد الفئة العمرية التي ينتمي إليها ابنك الذي ترغب بتسجيل أوراقه بحيث يمكنك الاختيار اما التسجيل في الروضة أو الصف الاول الإبتدائي وهكذا. قم باختيار مربع طالب جديد. قم بادخال بياناتك الشخصية ورقم هويتك. قم بادخال بيانات الطفل وارفاق صور من الأوراق المطلوبة وهي الشهادات الصحية المختومة والكشف الطبي الذي يتم استخراجه من أقرب مستشفى حكومي. ادخل كلمة السر وقم بحفظ البيانات.

يعتمد نظام نور الجديد على التقديم الالكتروني في كل الفئات العمرية المختلفة وضمن كل المراحل التعليمية المتعددة ابتداء من الروضة، فيتم قبول التسجيل الالكتروني للروضة والصفوف الإبتدائية انتهاء بالجامعات والمعاهد والبعثات فهو نظام الكتروني شامل بقاعة بيانات ضخمة.

ويتيح النظام سهولة التعامل وتوفير الوقت حيث يمكن الانتهاء من كافة مراحل التقديم من المنزل ومجانا بدون دفع أي رسوم كما يتيح نظام نور الجديد العديد من الخدمات التعليمية والتربوية الاخرى للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والأداريين.