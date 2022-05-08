نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج قبول حرس الحدود نساء 1443 من خلال منصة أبشر خطوات الاستعلام والمستندات المطلوبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثر البحث مؤخراً وبصورة ملحوظة عن نتائج حرس الحدود للنساء في السعودية لعام 1443 هجرية، وذلك بعد أن قامت المديرية العامة لحرس الحدود في السعودية مؤخرا بالإعلان عن اسماء النساء المقبولات بشكل مبدئي في الوظائف الخاصة بتوظيف العنصر النسائي ضمن وظائف حرس الحدود السعودية في رتبة الجندي ممن تم استيفاء الشروط المنطبقة عليهن.

نتائج قبول حرس الحدود نساء 1443

يمكن معرفة نتائج القبول والدخول الى الأسماء المقبولة للتأكد من ظهور اسم المتقدمة أم لا عن طريق الدخول للرابط الرسمي لمنصة ابشر وهي المنصة المختصة بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين ومنها خدمة اعلان نتائج المقبولات في هذه الوظيفة.

يجدر الإشارة إلى أن المصادر الرسمية تشير إلى أن هذا القبول الرسمي هو قبول بشكل مبدئي وليس بشكل تمام ونهائي، ولن يتم القبول بالشكل النهائي إلا بعد القيام بالمقابلة الشخصية واتمام تقديم المستندات والاوراق المطلوبة والكشف عنها وعن مدى صحتها ودقة معلوماتها نظراً لما تتمتع به هذه الوظيفة من حساسية وأهمية وخطورة.

كيفية الاستعلام عن النتيجة والمستندات المطلوبة

تتيح المديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة للمواطنين والمتقدمين الجدد من الجنسين امكانية الكشف عن اسماء المقبولين والمقبولات والاستعلام عن وجود اسمائهم ضمن الاسماء المقبولة وذلك الكترونيا عبر الموقع الرسمي ضمن منصة ابشر عن طريق الخطوات التالية:

قم بالدخول لمنصة أبشر الرسمية من هنا. بعد ذلك قم بتسجل حساب شخصي لك في المنصة وقم بادخال كافة بياناتك مع رقم الهوية والرقم المدني. قم بادخال رقم هاتفك الشخصي ورقم السجل المدني. ادخل كلمة السر المناسبة وتأكد من تذكرك لها واحتفاظك بها. قم بالضغط على زر الوظائف المتاحة. قم باختيار زر قبول حرس الحدود للنساء.

المستندا المطلوبة للتقديم

الأوراق الرسمية المطلوبة لاتمام عملية التقديم هي كالتالي: