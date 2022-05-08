نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضافة المرفقات في نظام نور – كيف اضف المرفق في نظام نظام نور والمميزات في المقال التالي
يقبل العديد من أولياء الأمور السعوديين حالياً على الدخول لموقع نور الرسمي لاتمام اجراءات التقديم لأبنائهم في المدارس والروضات الحكومية والخاصة حيث تم منذ عدة أيام فتح بابا التقديم رسمياً ويتم التقديم عبر الموقع الرسمي الذي خصصته الحكومة لذلك.
اضافة المرفقات في نظام نور
بسبب الإقبال على التسجيل من قبل أولياء الأمور قد تواجه البعض بعض الصعوبات في اتمام عمليات التسجيل وقد يشعر البعض ببعض الصعوبة في انهاء بعض خطوات التسجيل كطريقة وضع ورفق المرفقات المطلوبة وصور الأوراق الرسمية والتي يطلبها الموقع لاتمام عملية التسجيل بالموقع ولمعرفة كيفية التغلب على هذه المشكلة اتبع الخطوات التالية:
- قم بزيارة الموقع الرسمي لنظام نور الالكتروني من هنا.
- قم بالتسجيل عبر الايقونة المخصصة لذلك.
- أدخل الرقم السري.
- أدخل رمز التحقق.
- قم بالضغط على زر تسجيل الأبناء.
- بعد ذلك قم بالضغط على زر المرفقات.
- تظهر بشكل تلقائي الآن كافة البيانات التي قمت بادخالها سابقاً يفضل القيام بمراجعة البيانات لتعديل أي خطأ محتمل.
- يظهر مربع مكتوب فيه المستندات وبجواره كلمة اضافة قم بالضغط على كلمة اضافة لاضافة مستنداتك الخاصة.
- عند الضغط على اضافة يظهر لك مربع فيه جميع الملفات والصور على جهازك المحمول قم بالنقل بين الصور واختيار الصور والوثائق المطلوبة.
- بعد الانتهاء من ذلك قم بالضغط على زر حفظ.
- اذا تمت العملية بصورة صحيحة سوف تظهر لك رسالة تمت العملية بنجاح.
مميزات نظام نور 1443
يتمتع نظام نور بعدة مميزات تجعله المفضل في الاستخدام وزادت من الاقبال عليه في الفترة الماضية منها:
- سهولة التعامل مع هذا النظام فهو نظام الكتروني يتيح الدخول اليه من اي مكان واي وقت.
- برنامج مجاني تماما.
- سهولة التعامل معه فالموقع سهل وسريع دون أي خطوات تعقيدية.
- جودة الموقع والخدمة دون أعطال فنية أو تقنية.
- توفير الأمان الالكتروني وحماية وتشفير بيانات العملاء سواء من الطلاب أو المعلمين أو اولياء الأمور.
- اتاحة امكانية حفظ البيانات وسهولة استرجاعها.
- برنامج شامل يغطي جميع اجزاء المملكة وجميع المحافظات وجميع أنواع المدارس والجامعات والمعاهد والروضات.
- التحديثات المستمرة.
- جودة التصميم واختيار الألوان المريحة للعين.
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