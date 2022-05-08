اضافة المرفقات في نظام نور – كيف اضف المرفق في نظام نظام نور والمميزات

يقبل العديد من أولياء الأمور السعوديين حالياً على الدخول لموقع نور الرسمي لاتمام اجراءات التقديم لأبنائهم في المدارس والروضات الحكومية والخاصة حيث تم منذ عدة أيام فتح بابا التقديم رسمياً ويتم التقديم عبر الموقع الرسمي الذي خصصته الحكومة لذلك.

اضافة المرفقات في نظام نور

بسبب الإقبال على التسجيل من قبل أولياء الأمور قد تواجه البعض بعض الصعوبات في اتمام عمليات التسجيل وقد يشعر البعض ببعض الصعوبة في انهاء بعض خطوات التسجيل كطريقة وضع ورفق المرفقات المطلوبة وصور الأوراق الرسمية والتي يطلبها الموقع لاتمام عملية التسجيل بالموقع ولمعرفة كيفية التغلب على هذه المشكلة اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لنظام نور الالكتروني من هنا. قم بالتسجيل عبر الايقونة المخصصة لذلك. أدخل الرقم السري. أدخل رمز التحقق. قم بالضغط على زر تسجيل الأبناء. بعد ذلك قم بالضغط على زر المرفقات. تظهر بشكل تلقائي الآن كافة البيانات التي قمت بادخالها سابقاً يفضل القيام بمراجعة البيانات لتعديل أي خطأ محتمل. يظهر مربع مكتوب فيه المستندات وبجواره كلمة اضافة قم بالضغط على كلمة اضافة لاضافة مستنداتك الخاصة. عند الضغط على اضافة يظهر لك مربع فيه جميع الملفات والصور على جهازك المحمول قم بالنقل بين الصور واختيار الصور والوثائق المطلوبة. بعد الانتهاء من ذلك قم بالضغط على زر حفظ. اذا تمت العملية بصورة صحيحة سوف تظهر لك رسالة تمت العملية بنجاح.

مميزات نظام نور 1443

يتمتع نظام نور بعدة مميزات تجعله المفضل في الاستخدام وزادت من الاقبال عليه في الفترة الماضية منها: