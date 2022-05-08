رابط وشروط المساعدة المقطوعة ١٤٤٣ بعد تعديل نظام الضمان الاجتماعي السعودي

يبحث المواطنين السعوديين عن شروط المساعدة المقطوعة ١٤٤٣ بعد تعديل نظام الضمان الاجتماعي السعودي، والذي وضع شروط واضحة تساعد على وصول الدعم المالي لمستحقيه، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين كل فئات الشعب السعودي، ورفع المستوى المعيشي والاقتصادي لهم، وتوفير فرص العمل للشباب والفتيات من خلال عمل تأهيل وتدريب لهم، وإلحاقهم بالوظائف التي تناسب تعليمهم، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق بين جميع جهات العمل الحكومية والخاصة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وتحويلهم إلى مواطنين منتجين يعتمدون على أنفسهم بدلاً من الاعتماد على المساعدات المقطوعة والمعاشات الضمانية التي تقدمها الحكومية السعودية، وسوف نتعرف معكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط المساعدة المقطوعة ورابط الاستعلام والتسجيل.

شروط المساعدة المقطوعة ١٤٤٣

هناك العديد من الشروط الهامة التي من خلالها يستطيع الضمان الاجتماعي السعودي تحديد الفئات الأكثر احتياجًا لدعم مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية. لا يقل عمر المستحق للإعانات المالية عن ٣٥ سنه عند التقديم على المساعدات المقطوعة. قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستثناء بعض الفئات المقيمين بالمملكة من شرط الجنسية مثل المطلقة أو الأرملة الأجنبية التي لديها أبناء يحملون الجنسية السعودية. لا يتجاوز دخل الشخص الذي يريد الحصول على المساعدة المقطوعة عن الحد المانع للصرف. تكون الأولوية في الحصول على الإعانات السعودية المقطوعة لأصحاب الأسبقية في التقديم اللذين تنطبق عليهم الشروط. لا يتجاوز الدخل الشهري للمواطن السعودي الأعزب عن ٣٠٠٠ ريال سعودي. لا يتجاوز الدخل الشهري للمواطن السعودي المتزوج عن ٨٦٧٠ ريال سعودي.

رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

هناك بعض الخطوات التي يجب أن نتبعها عند الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وهى كما يلي:-

أن يقوم الشخص المتقدم بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الدخول على رابط المساعدة المقطوعة .

. تسجيل رقم السجل المدني السعودي.

إدخال رمز التحقق البشري الذي يظهر أمامنا على جهاز الحاسب الآلي.

الضغط على أيقونة العرض حتى تظهر جميع بيانات المستفيد وموعد الاستحقاق.

الفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة السعودية

حدد الضمان الاجتماعي السعودي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات التي لها الأولوية في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-