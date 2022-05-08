رئيسة البرلمان الألماني تزور العاصمة الأوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:28 مساءً - قال رئيس البروتوكولات في البرلمان الألماني، إنريكو بريسا، إن رئيسة البرلمان، بيربل باس، وصلت إلى كييف، اليوم الأحد، لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية وإجراء محادثات سياسية.

ونشر المسؤول البرلماني على تويتر صورا لبيربل لدى وصولها على متن قطار ولقائها برئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، وفقا لرويترز.

في سياق منفصل، اعتبر ستون شخصا في عداد المفقودين ويرجح مقتلهم بعد قصف استهدف مدرسة لجأوا إليها، أمس السبت،أمأمس في منطقة لوجانسك بشرق أوكرانيا، على ما أفاد حاكم المنطقة، سيرجي جايداي، الأحد بحسب فرانس برس.

وكتب الحاكم على موقع تليجرام أن قرية “بيلوغوريفكا تعرضت لضربة جوية وأصابت القنابل المدرسة التي دمرت بالكامل للأسف”، مضيفا “كان هناك تسعون شخصا بالإجمال، أنقذ منهم 27، فيما قضى على الأرجح ستون شخصا”.