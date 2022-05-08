الانتخابات اللبنانية: مراكز اقتراع المغتربين تفتح أبوابها بـ 41 دولة

جدة - نرمين السيد - فتحت مراكز اقتراع المغتربين بالانتخابات النيابية اللبنانية، أبوابها فى 41 دولة على مستوى العالم حتى الآن، فيما تفتح مراكز الاقتراع فى باقى الدول السبع خلال الساعات المقبلة نظرا لفارق التوقيت فى الدول الـ 48 التى تجرى فيها المرحلة الثانية من انتخابات اللبنانيين فى الخارج اليوم، حيث تفتح جميع اللجان فى السابعة صباحا بتوقيت كل دولة.





وانطلقت المرحلة الثانية من التصويت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعدد من مدن أستراليا وخصوصًا سيدنى وملبورن وبريزبن وكانبيرا ثم مدن أيدلايد وبيررث والتى تضم جميعها 59 لجنة فرعية ويصوت فيها 20661 لبنانيًا.

ثم توالت مراكز الاقتراع فى فتح أبوابها بالإمارات وروسيا ورومانيا وقبرص وفرنسا وبريطانيا والدول الإفريقية، فى حين تفتح مراكز الاقتراع خلال الساعات المقبلة فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفنزويلا وكولومبيا والإكوادور والمكسيك والبرازيل.

ويحق لـ 194.348 مغتربا التصويت فى المرحلة الثانية من انتخابات اللبنانيين بالخارج فى الدول الـ 48 التى تعتمد الأحد كإجازة رسمية أسبوعية، حيث تضم الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من المغتربين اللبنانيين المسجلين للمشاركة فى الانتخابات، حيث سجل فيها 27.982 شخصا يحق له الاقتراع تليها فرنسا بـ27.813 ناخبا ثم كندا التى سجل بها أكثر من 27.447 ألف مغترب ثم الإمارات بكتلة تصويتية تبلغ 25.066 موزعين على 3 مراكز اقتراع تضم 52 لجنة فرعية، كما تضم أستراليا 20.661 مغتربًا مسجلًا وألمانيا 16.171 شخصًا وبريطانيا 6.535 شخصًا وكوت ديفوار 6.070 شخصًا والبرازيل 2.861 شخصًا.

ويبلغ إجمالى عدد مراكز الاقتراع الرئيسية فى بلدان المرحلة الثانية 192 مركزًا بها 521 لجنة فرعية.

وكانت المرحلة الأولى من انتخابات المغتربين قد أجريت أمس فى 10 دول وهى مصر والسعودية وقطر والكويت وسوريا وعمان والبحرين والأردن والعراق وإيران، حيث شارك فيها 18.225 ناخبًا من بين 30.929 لهم حق التصويت حيث بلغت نسبة المشاركة 59%.

ويتنافس فى الانتخابات التى تجرى بنظام القائمة النسبية فقط حوالى 718 مرشحًا ضمن 103 قوائم انتخابية فى 15 دائرة كبرى على مستوى لبنان على 128 مقعدا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم.