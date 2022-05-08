عمان: الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار السلع والوقود

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة "عمان" العمانية، أن الحرب الروسية - الأوكرانية أثرت بشكل كبير جدًا على أسعار السلع فى العالم نتيجة الصعود الكبير لأسعار الوقود، ونتيجة أن روسيا وأوكرانيا من أبرز مصدرى المواد الغذائية ومشتقاتها فى العالم.





وذكرت الصحيفة - فى افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "العالم باتجاه أزمة تضخم كبرى" - أن كل المؤشرات العالمية تشير إلى دخول العالم فى مرحلة تضخم قد تستمر لسنوات والدول الناجحة هى التى تستطيع عقولها الاقتصادية إدارة هذه الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر. وأشارت إلى أنه رغم المشهد الاقتصادى والمالى القاتم جدًا والذى بدا واضحًا منتصف عام 2020 وإلى نهاية ذلك العام الصعب فى تاريخ سلطنة عمان، إلا أن إدارة السلطان هيثم بن طارق، للأزمة المالية سرعان ما أعطت نتائج إيجابية جنّبت البلاد الكثير من الصعاب على المستويين المالى والسياسي، وبعد مضى عام من ذلك التحسن فى الجانب المالى وكذلك فى جوانب النمو الاقتصادى حققت سلطنة عمان نجاحًا كبيرًا يستحق الوقوف عنده.

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