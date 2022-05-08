الدفاع الروسية تكشف عن حصيلة الخسائر الأوكرانية فى قصف جوى ومدفعى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن قواتها الجوية استهدفت 130 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليل، فيما دمرت قوات المدفعية والصواريخ منصتين لإطلاق صواريخ "إس-300".

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، فى إفادة صباح اليوم، أنه كان من بين الأهداف التى قصفها الطيران الروسى ثلاثة مراكز قيادة، و123 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، إضافة إلى بطاريتين للمدفعية، ومستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة.

وقال المتحدث الروسى إن الضربات أدت إلى مقتل ما يصل إلى 420 عنصرا من قوات القوميين المتطرفين، كما تم تعطيل 55 قطعة من المعدات العسكرية، ودمرت الصواريخ عالية الدقة موقعًا لقيادة لواء ميكانيكى فى مقاطعة خاركوف ومركز الاتصالات بمطار عسكرى فى مقاطعة أوديسا.

وأصابت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية 56 موقعا للقيادة، و32 موقعا لإطلاق نيران المدفعية، و415 منطقة لتمركز القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى منصتى إطلاق لمنظومات الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300" فى مقاطعة خاركوف.

ووفقًا للبيان الروسى، فإن حصيلة ما تم تدميره فى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية، قد بلغت 156 طائرة، و116 مروحية، و765 طائرة بدون طيار، و297 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2927 دبابة مدرعة أخرى، و335 راجمة صواريخ، و1393 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 2746 مركبة عسكرية خاصة.