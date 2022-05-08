نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج اللوتري الامريكي 2023 dv lottery طريقة معرفة نتيجة قرعة الهجرة إلى امريكا في المقال التالي
نتائج اللوتري الامريكي 2023، في حالة من الترقب الشديد ينتظر عدد كبير جدا من المواطنين من مختلف أنحاء العالم موعد الاعلان عن نتائج اللوتري الامريكي 2023، وبدأوا يبحثون بشكل مكثف عن تلك النتائج، والتي من المقرر أن تظهر بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة عبر الموقع الرسمي على شبكة الانترنت ، حيث أشارت بعض التصريحات الرسمية إلى نشر أسماء الفائزين في القرعة العشوائية للهجرة إلى الأراضي الأمريكية، ومن خلال السطور القادمة نوافيكم بالتفاصيل.
نتائج اللوتري الامريكي 2023
ساعات قليلة تفصلنا عن موعد اعلان نتائج اللوتوي الامريكي 2023، التي ينتظرها الألاف من المسجلين على أمل اندراجأسمائهم بين المقبولين في القرعة العشوائية للهجرة إلى أمريكا، وجدير بالذكر أنه كان قد أشار موقع وزارة الخارجية الأمريكية عن فتح باب التقديم للهجرة في شهر اكتوبر الماضي ، وقد تمكن بالفعل ما يزيد عن 3 الف مواطن في التسجيل، وجميعهم في انتظار ظهور النتائج وذلك من أجل معرفة موقفهم منالرحيل ، ووفقا لبعض التصريحات فإنه من المقرر أن يتم الاعلان عن أسماء المقبولين في اليوم الثامن من شهر مايو الجاري كما أنه من المفترض أن يتم اصدار كشوفات رسمية بذلك.
رابط نتائج اللوتري الامريكي 2023
يمكنكم الحصول على نتائج اللوتري الامريكي 2023عن طريق أتباع الخطوات التالية :-
- أولاً يقوم الشخص بالدخول إلى موقع وزارة الخارجية الأمريكية، ومنها يقوم بالضغط على check status.
- ومن ثم الضغط على continue.
- سيطلب منك أن تقوم بنسخ الرقم التأكيدي الذي أخذته أثناء التسجيل.
- بعد ذلك يجب ادخال بياناتك
- ومن ثم النقر على submit.
- في حالة إذا نسيت كلمة السر الخاصة بك يجب عليك أتباع ما يلي من الخطوات لكي تتمكن من استرجاعها من جديد :-
- أولا عليك بالضغط على forgot confirmation number
- ثم ادخل كافة معلوماتك الشخصية التي تتضمن ما يلي:
- الاسم العائلي، الاسم الشخصي، الاسم ثلاثي
- وكذلك أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك
- ثم ادخل رمز التحقق
- وعلى الفور سوف تصلك رسالة عبر البريد الذي أدخلته تتضمن رقم التسجيل
- وأخيراً يمكنك الاستعلام برقم التسجيل عن نتيجة القرعة.
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