نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر lottery عدد الفائزين في القرعة الأمريكية 2022 || نتائج قرعة أمريكا 2022 بالمغرب من خلال موقع اليانصيب الامريكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم اجراء القرعة الأمريكية لتحديد أسماء الفائزين في الهجرة العشوائية لأمريكا بالأمس الموافق 7 مايو 2022، وحتى الآن لم تظهر بشكل رسمي اسماء الفائزين في قرعة اللوتري ومن المتوقع أن تظهر الأسماء خلال الايام المقبلة، والتي سوف يتم الاعلان عنها رسميا على الموقع الرسمي.

عدد الفائزين في القرعة الأمريكية 2022

يتم سنوياً اختيار عدد كبير من الفائزين من كل الدول حول العالم ممن سجلوا أسماءهم في القرعة ويتم ذلك بشكل عشوائي تماما، وتقوم وزارة الخارجية الأمريكية سنوياً باختيار خمسين ألف اسم مختلف للفوز من مختلف الدول، وبرغم كبر حجم هذا العدد إلا أنه في الحقيقة عدد ضئيل جدا مقارنة بأعداد المقدمين على القرعة حيث يقدم لها سنويا ملايين الاشخاص حول العالم، ومن أبرز الدول العربية التي فاز فيها الكثير من المواطنين بالسحب كانت مصر حيث فاز فيها قرابة الستة الآف شخص وكذلك نفس الرقم من الجزائر، وفاز من اليمن والعراق قرابة الألف شخص، ومن أكثر البلاد العربية فوزاً واقبالاً كذلك على الإشتراك في هذا السحب هي المغرب حيث فاز فيها العام الماضي حوالي الأربع آلاف شخص.

رابط نتائج الفائزين في قرعة اللوتري الأمريكي 2022

يمكن لجميع من سجلوا أسمائهم وبياناتهم في الموقع الرسمي للتقديم على الفوز بالقرعة الدخول لنفس الموقع للتأكد من ظهر النتائج أولا بأول، ويستطيع المهتمين تحديث الموقع بصورة مستمرة لمتابعة أخر التطورات ومتابعة موعد ظهور واعلان النتائج على الموقع، ومن المقرر اعلان النتائج في خلال اليومين القادمين حيث يعتبر يوم التاسع من مايو آخر موعد لإعلان الأسماء الفائزة.

ويتم اعلان الاسماء سنويا على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الامريكية من هنا، ويمكن التسجيل للدخول للقرعة التالية في العام القادم بمشيئة الله في شهر أكتوبر القادم لعام 2023 وسوف يتم غلق باب التقديم في نوفمبر القادم لنفس العام 2023.

شروط التسجيل في قرعة اللوتري الامريكية 2023

هناك عدة شروط يجب توافرها لاتمام عملية التسجيل والقبول بنجاح: