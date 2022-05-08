نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قرعة أمريكا 2023 موعد الاعلان عن اسماء الفائزين بقرعة الهجرة العشوائية عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الامريكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الكثيرون اعلان ظهور نتائج قرعة أمريكا 2023، حيث لقد تمت بالفعل قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 حيث أقيمت بالأمس السبت الموافق للسابع من شهر مايو لعام 2022 في الولايات المتحدة الأمريكية قرعة اللوتري السنوية والتي تحدد أسماء الفائزين بالجرين كارد أو البطاقة الخضراء التي تمنح حاملها الحق في الإقامة القانونية المرخصة في أمريكا والتمكن من التنقل والعمل والدراسة داخل الولايات المتحدة بكل حرية، ونوضح في هذا المقال كيفية الكشف عن أسماء الفائزين لمعرفة هل تحتوي القوائم على اسمك أم لا.

نتائج قرعة أمريكا 2023

يقدم الألاف من المواطنين من كل الدول حول العالم كل عام للتقديم في هذه القرعة أملا في الفوز، وهي قرعة تعتمد على الحظ تماما وتتم بالسحب العشوائي، ويسجل الكثيرون سنويا أسماءهم في الموقع الرسمي للقرعة عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية ويطلق على الفائزين المهاجرين المتنوعين ويتم توفير سنويا ما يقارب من الـ 5000 فيزا رسمية، ويذكر أن باب التسجيل قد تم فتحه من شهر اكتوبر للعام الماضي وتم غلقه بعد ذلك بشهر واحد تقريباً، ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالقرعة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية ويمكن الدخول للموقع الرسمي للوزارة من هنا.

رابط نتيجة اللوتري 2023

لم يتم حتى الآن اعلان أسماء الفائزين بالقرعة بشكل رسمي رغم الإنتهاء من عملية السحب على القرعة بالأمس ومن المقرر والمتوقع ظهور النتائج النهائية خلال الأيام القادمة، وتقوم عدة جهات بنشر النتائج ومتابعة تطورات وتحديثات هذه المسابقة منها الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الامريكية وكذلك يمكنك متابعة التحديثات من خلال الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في بلدك، حيث من المقرر أن تظهر النتيجة في موعد اقصاه التاسع من شهر مايو الجاري، ولمتابعة أحدث التطورات في ما يتعلق بقرعة اللوتري ونتائجها يمكنك الدخول للموقع الرسمي من هنا.

وللفوز بالسحب يجب التسجيل بشكل صحيح واستيفاء كافة الشروط المطلوبة والي تتعلق بالعمر والحالة الإجتماعية ومستوى التعليم ، ولا يشترط للفوز بالقرعة اجادة اللغة الإنجليزية أو زيارة الولايات المتحدة قبل ذلك كما لا يشترط لذلك الحصول على درجة علمية معينة.