الاحتلال يعلن إعتقال منفذي عملية إلعاد بعد ثلاثة أيام من البحث

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 11:22 صباحاً - تمكنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، من العثور على منفذي عملية إلعاد شرق مدينة تل ابيب، في منطقة حرشية قريبة من موقع تنفيذ العملية.

وجاء في بيان مشترك لجيش الاحتلال والشرطة والشاباك، إنه تم إلقاء القبض على منفذي العملية “الإرهابية” في إلعاد.

وقالت صحيفة معاريف العبرية، إن قوات الأمن عثرت على منفذي عملية إلعاد على بعد حوالي 500 متر من المنطقة التي وقعت بها العملية.

وعلى مدار 3 أيام على التوالي واصلت قوات الاحتلال وأجهزتها الأمنية والاستخباراتية مدعومة بالطائرات وأجهزة التجسس البحث عن منفذي عملية إلعاد وهما: أسعد يوسف الرفاعي (19 عاما) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاما)، وكلاهما من بلدة رمانة قضاء جنين.

وقامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال والشرطة، بإقامة عشرات الحواجز واستخدمت اجهزة متقدمة وطائرات بدون طيار وطائرات مروحية للبحث عن المنفذين الذين استطاعا التواري عن عيون أجهزة الأمن الإسرائيلية لمدة 3 أيام قبل العثور عليهما.

يذكر أن عملية إلعاد شرق تل أبيب والتي وقعت يوم الخميس الماضي، أدت لمقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.