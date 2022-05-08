الدفاع الروسية: إسقاط قاذفتين ومروحية فوق «جزيرة الأفعى»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط قاذفتين أوكرانيتين من طراز "سو-24" ومروحية "مى-24" فوق جزيرة "زميينى"، المعروفة بـ"جزيرة الأفعى"، وذلك خلال الليل.





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