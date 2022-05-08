بولندا تستقبل 3.237 مليون لاجئ من أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسى

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، حسبما ذكر "راديو بولندا" فى نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد- أن 26 ألفا و300 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس السبت، فضلا عن دخول 6100 لاجئ آخرين قبل الساعة السابعة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلى).

وأشارت الوكالة إلى أنه على مدار الـ24 ساعة الماضية، غادر 20 ألف لاجئ بولندا إلى أوكرانيا.

يذكر أن بولندا كانت قد مررت فى شهر مارس الماضى، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.