أزمة أسمدة.. الصراع الروسى الأوكرانى يرفع أسعار الزهور فى كينيا

جدة - نرمين السيد - لا تزال تداعيات الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا تلقى بظلالها سلبا على كثير من الدول، إذ أدت إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع عالميا حتى وصل الأمر إلى ارتفاع أسعار الزهور فى ظل الطلب المتزايد عليها.





ساعد الطلب المرتفع على الزهور فى زيادة أسعارها فى بساتين كينيا وذلك بسبب احتفال عيد الأم، رغم تقلص الإنتاج بسبب الحرب الروسية فى أوكرانيا. ومن المرجَّح أن تتجاوز شحنات كينيا خلال عام 2022 مبلغ 954 مليون دولار الذى حققته العام الماضي، وفقاً لمجلس الزهور الكينى. ووفقا لموقع "All Africa"، أدى الهجوم الروسى لأوكرانيا إلى توقف إمدادات الأسمدة، مما أضر بإنتاج الزهور من الورود إلى الزنابق، فى حين أدى الانفتاح التدريجى للاقتصاد العالمى والاحتفالات مثل عيد الأم فى نهاية هذا الأسبوع إلى زيادة الطلب. وتعد كينيا وإثيوبيا الموردين الرئيسيين للزهور إلى أوروبا، بينما تعد كولومبيا والإكوادور أكبر مصدرين لأمريكا الشمالية. وهولندا هى أكبر مركز لتجارة الزهور على مستوى العالم.

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