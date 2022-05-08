عاجل- الموت بسبب الجوع.. أزمة الغذاء تتفاقم ومعدلات الفقر ترتفع فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - هذا ما أكدته وكالة "دير شبيجل" الألمانية، إذ قالت إن المواطنين ولاسيما المسنون وأصحاب الدخل المحدود معرضون لخطر التأثر بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، نتيجة العقوبات على روسيا، مشيرة إلى أنه "فى نهاية الشهر، لا يملك الكثير من الناس المال لشراء الطعام.. على الأقل عندما يتعلق الأمر بالأكل الصحى والخضروات والفواكه الطازجة".

ولفتت إلى أن "عدد الذين يطلبون المساعدة هذا الشهر فى مركز التغذية الاجتماعية فى نورمبرج تضاعف إلى 10 آلاف شخص، وأن الوضع تفاقم بسبب وصول 600 ألف لاجئ إلى ألمانيا من أوكرانيا، يعتمدون أيضا على دعم الدولة".

من جانبه، قال أحد المسؤولين فى مركز التغذية الاجتماعية فى نورمبرج بيتر فروليش، إن "عددا متزايدا من كبار السن الألمان يواجهون خيارا مشكوكا فيه، إما التجمد حتى الموت أو الجوع حتى الموت".

فيما قال السياسى من حزب "الخضر" فى البرلمان الألمانى "البوندستاج" أندرياس أودريتس، إن هناك العديد من المواطنين أمضوا أكبر وقت ممكن فى الشارع من أجل توفير التدفئة فى شققهم.

وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أن ألمانيا تواجه "صدمة تضخم" فى تجارة المواد الغذائية بالتجزئة، فيما يرى الخبراء أن الوضع يتجه نحو مزيد من التأزم.

ووفقا للمحللين فى مركز الأبحاث "GfK"، يتوقع 85% من المستهلكين ارتفاع أسعار السلع اليومية بشكل أكبر، وكان هذا الرقم 77% قبل تصاعد الأزمة الأوكرانية، مشيرين إلى أن وضع المستهلك آخذ في التدهور في ألمانيا، حيث توقع مركز الأبحاث "GfK" أن يسجل مؤشر المناخ الاستهلاكى فى شهر مايو الجارى انخفاضا بمقدار 26.5%.