روسيا تعلن نقل 1.16 مليون شخص من أوكرانيا إلى أراضيها

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، أوضح الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف، أن هذا الرقم يشمل حوالى 205 آلاف طفل، لافتًا إلى أنه منذ يوم الجمعة فقط، عبر 18 ألفا و580 شخصا، من بينهم 1840 طفلا، من أوكرانيا إلى روسيا.

وأوضحت السلطات الروسية أنها تجلب هؤلاء الأشخاص إلى أراضيها لإنقاذهم من القتال الدائر فى شرق أوكرانيا، بينما تتهم كييف الكرملين بأنه ينقل هؤلاء المواطنين الأوكران ولا تسمح لهم بالعودة إلى الأراضى الأوكرانية مرة أخرى.