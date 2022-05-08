العالم اليوم - روسيا تعلن تدمير سفينة حربية أوكرانية.. وقاذفتي قنابل

انتم الان تتابعون خبر روسيا تعلن تدمير سفينة حربية أوكرانية.. وقاذفتي قنابل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 مايو 2022 11:15 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أنها دمرت سفينة حربية أوكرانية قرب أوديسا في ضربة صاروخية أثناء الليل.

وأوضحت الوزارة أن صواريخها أصابت سفينة حربية من (المشروع1241)، وهو طراز من السفن الصاروخية السوفيتية التي يطلق عليها حلف شمال الأطلسي اسم تارانتول.

وأضافت الوزارة أن دفاعاتها الجوية أسقطت قاذفتي قنابل أوكرانيتين من طراز سوخوي سو-24 وطائرة هليكوبتر فوق جزيرة الثعبان بالبحر الأسود.

وأشارت إلى أن 4 طائرات حربية أوكرانية و4 طائرات هليكوبتر وزورق هجوم دمرت في المجمل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

والسبت، أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير كمية كبيرة من المعدات العسكرية القادمة من الولايات المتحدة وبلدان أوروبية قرب محطة بوهودوخيف للسكك الحديدية في منطقة خاركيف في أوكرانيا.

وأضافت أنها قصفت 18 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليل تشمل مخازن أسلحة في داتشن قرب مدينة أوديسا الساحلية.

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا، تشمل ذخائر مدفعية وأجهزة رادار، لكنه حذّر من أن المبالغ المالية المرصودة لتزويد كييف بالأسلحة أشرفت على النفاد، داعيا الكونغرس إلى رصد مبالغ إضافية.

وقال بايدن: "أعلن عن حزمة إضافية من المساعدات الأمنية التي ستوفر لأوكرانيا مزيدا من الذخائر المدفعية وأجهزة الرادار وغيرها من المعدات"، فيما أشار مسؤول أميركي رفيع إلى أن الحزمة بقيمة 150 مليون دولار.

وأوضح المسؤول أن المساعدات تشمل 25 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، وأجهزة رادار مضادة للبطاريات، لكشف مواقع مرابض المدفعية الروسية وأجهزة تشويش للاتصالات".