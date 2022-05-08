نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة نهاية العام الدراسي 1443 وفقًا لتحديد وزارة التعليم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الإجازة الخاصة بانتهاء العام الدراسي هي نفسها الإجازة الصيفية التي يبحث عن ميعادها جميع الطلاب، فالعام الدراسي الحالي قد أصبح ثلاث فصول، وبالتالي اختلفت جميع المواعيد به مما أصاب الطلاب بتشوش حول هذه الموعد، ودائماً ما يتساءلون عن كل شيء بالرغم من أن الوزارة قد قامت بوضع كافة التفاصيل من خلال التقويم الدراسي الذي يحوي بداخله كافة المواعيد، وعبر هذا المقال سنقدم لكم موعد إجازة نهاية العام الدراسي.

موعد إجازة نهاية العام الدراسي

إن إجازة انتهاء العام الدراسي ابتدائها 30 يونيو الموافق 1 ذو الحجة، والترم الثالث عبارة عن 14 أسبوع ثلاث شهور، وقد بدأ من 20 مارس الموافق 17 شعبان، وينتهي بهذا التاريخ المحدد، أما عن مدة هذه الإجازة ومقدارها فلا يمكننا مطلقاً أن نقوم بتحديد هذا الأمر، إذا أن وزارة التعليم إلى وقتنا هذا لم تعلن عن ابتداء العام القادم 1444، الذي بابتدائه تكن نهاية هذه الإجازة، وبالتالي فمقدارها إلى وقتنا هذا مجهول، والقادرة على تحديده وزارة التعليم والتي ستقوم بهذا الأمر بالوقت المناسب .

الإجازات المتبقية بالعام الدراسي

منذ أن بدأ الترم الثالث وكان يحتوي على ثلاث إجازات أحدهما إجازة عيد الفطر، وإجازتين مطولتين وعند سؤال الطلاب على الإجازات المتبقية بهذا العام أي المتبقية بالترم الثالث فإنه لن يكون سوى إجازتين مطولتين، حيث أن إجازة العيد قد انتهت، فالإجازة المطولة الأولى بتاريخ 25/5 الموافق 24 شوال، وأما الإجازة المطولة الثانية فتاريخ الابتداء لها 15 يونيو الموافق 16 من شهر ذي القعدة، ثم إجازة انتهاء العام الدراسي بأكمله، والذي تكون بدايتها 30 من شهر يونيو الذي يوافق واحد من شهر ذي الحجة.

التقويم الدراسي للعام القادم 1444

إن التقويم الدراسي الذي يخص العام القادم 1444 لا يزال مجهول بالنسبة إلينا إلى وقتنا هذا، وذلك لأن وزارة التعليم بالمملكة السعودية لم تحدد أي مواعيد متعلقة بالعام القادم، ولم تصدر تقويماً دراسياً، ولكنها قد أضافت مواد جديدة للمرحلة الثانوية.

والتي تسمى المسارات فمن المفترض من العام القادم سيتم تطبيق نظام الثلاث فصول على الجميع وحتى الجامعات، ولذلك جميعنا ننتظر الآن الإعلان من قبل وزارة التعليم الذي يوضح كافة التفاصيل الخاصة بالعام القادم، فالوزارة تترك الشيء إلى أن يأتي وقته ثم تعلن عنه بالشكل الصحيح، حتى تكون على دراية تامة بكافة المستجدات وتحدد على أساسها.