للسعودي والمقيم تمويل شخصي فوري ب20,000 ريال بدون كفيل بالتقسيط الميسر

الفترة الحالية تعرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية التمويل الشخصي بالكثير من المزايا التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل المناسب بدون كفيل أو بدون ضامن كذلك يتم الحصول على المبلغ التمويلي بدون أن يفرض على العميل المتقدم أي رسوم إدارية سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم في السعودية وهناك مزايا أخري يحصل عليها العميل عند التقديم الإلكتروني فيتم الحصول على التمويل بموافقة فورية من الشركة ولكن بشرط توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة من أجل الحصول على تمويل شخصي فوري بدون كفيل وبلا رسوم بالتقسيط الشهري الميسر لمدة لا تزيد عن ستة وثلاثون شهر على الأكثر بموافقة شركة اليسر للتمويل في أراضي المملكة.

الشروط الواجبة للحصول على تمويل شخصي فوري لدى شركة اليسر

شركة اليسر للتمويل في السعودية الآن توفر التمويل الشخصي وتمويل السيارات للأفراد بخصائص ومزايا متعددة لجميع الجنسيات المختلفة سواء سعودي أو مقيم في أراضيها ولكن تحت ضوابط وشروط محددة من الشركة وسوف نوضح اليوم من خلال موقع ثقفني جميع الشروط والمتطلبات الأساسية الواجبة للتمويل كالتالي:

يشترط التمويل عبر شركة اليسر توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاعات المختلفة بالمملكة.

لابد من توفير جميع الشروط ومنها توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي بالمملكة العربية السعودية.

كذلك التمويل لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي السعودية بشرط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 21 عام حتى 60 عام.

التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية يسمح للعسكريين التقديم حتى سن التقاعد بالقطاع العسكري بالمملكة.

كافة المزايا التمويلية المتاحة عند طلب التمويل الشخصي بالشركة

التمويل الشخصي عن طريق شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية بدون الحاجة إلى كفيل أو بدون رسوم إدارية إضافية ويمتاز التمويل بالكثير من المزايا التمويلية الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين وغير السعوديين في المملكة لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم المميزات التمويلية المقدمة للأفراد لدى شركة اليسر للتمويل فيما يلي بالتفصيل داخل أراضي المملكة: