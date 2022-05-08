كيفية الاستعلام عن إيقاف تنفيذ الخدمات برقم الهوية من خلال منصة ناجز 

الاستفسار عن إيقاف الخدمات، هي إحدى الخدمات المقدمة من وزارة العدل السعودية، والتي تتم بشكل إلكتروني، ويتم ذلك من خلال وزارة العدل موقع ناجز، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة لجميع المواطنين السعوديين، وايضًا المقيمين في السعودية من الوافدين على أرضها، وهذه الخدمة عبارة عن استفسار عن مدى استفادة الشخص من الخدمات ام تم ايقافها، ويتم الإيقاف إذا كان هذا الشخص لم يقم بتنفيذ كامل الالتزامات القانونية المخصصة له، والان سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية من خلال متابعة المقال.

رابط استعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية

أصبح بإمكان المواطنين السعوديين، أو حتى الوافدين المقيمين على أرضها أن يقوموا بالاستعلام والاستفسار عن إيقاف خدمات برقم الهوية، ويتم ذلك بشكل إلكتروني كامل، ويوفر ذلك الجهد والوقت الذي كان يبذل من قبل في الذهاب إلى المحكمة للاستفسار، ويتم الاستفادة من هذه الخدمة بكل سهولة من خلال الدخول على الرابط الخاص وهو execportal.moj.gov.sa، ويتم بعد ذلك إضافة البيانات المطلوبة بشكل كامل، حتى يتمكن المواطن من الاستفادة بالاستعلام عن إيقاف خدمة برقم الهوية.

كيفية الاستعلام عن إيقاف تنفيذ الخدمات برقم الهوية

قامت وزارة العدل السعودية بمنح جميع المواطنين والمقيمين في السعودية خدمة الاستعلام عن إيقاف الخدمات وهذه عقوبة لكل من تهرب من تنفيذ التزام قانوني خاص به، ويتم الاستعلام برقم الهوية من خلال اتباع الخطوات الآتية بشكل إلكتروني وهي كالآتي: