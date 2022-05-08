دراسة يابانية تكشف مفاجأة صادمة بشأن فيروس كورونا

وأظهرت الدراسة، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أن أكثر الأعراض المزمنة انتشارا هى انخفاض قوة العضلات بنسبة 7.4%، تليها صعوبة فى التنفس بنسبة 4.4%، إضافة إلى الخمول بنسبة 3.5%.
ووفقا للدراسة، فإن الأفراد الذين يعانون من فقدان حاسة الشم أو تغيرها يشكلون 1.6%، كما عانى بعض الأفراد من أعراض متعددة.
وشملت الدراسة 693 شخصا يعانون من أعراض "كوفيد - 19" متوسطة أو شديدة تم إدخالهم إلى المستشفيات بين سبتمبر 2020 ويوليو 2021.
وبلغ عدد الأشخاص الذين استمروا فى استشارة المرافق الطبية بشأن الأعراض التى بدت وكأنها آثار لاحقة بعد عام من خروجهم من المستشفى، 9.8%.
وقال أكيهيتو يوكوياما وهو رئيس مجموعة وزارة الصحة والعمل والرفاهية، إنه "فى حين أن معدل الأشخاص الذين يشكون من الأعراض المزمنة آخذ فى الانخفاض مع مرور الوقت، إلا أن الآثار اللاحقة ما تزال موجودة لدى البعض، ومن الأهمية تجنب العدوى، والتطعيم واتباع إجراءات السلامة".
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