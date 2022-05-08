طالبان تطلق 7 صواريخ من أفغانستان على طاجيكستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "نوفوستى" الروسية، قال المصدر: "أطلق مسلحون من طالبان ما مجموعه سبعة صواريخ، سقطت أربع قذائف منها على نهر بيانج، وسقطت ثلاث أخرى فى غابة قريبة"، موضحًا أنه تم إطلاق القذائف من ولاية تخار بشمال شرق أفغانستان.
وشدد المصدر الطاجيكستانى، على أن القصف الأفغانى لم يسفر عن وقوع أية إصابات.
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