عاجل- القوات الروسية تدمر سفينة حربية أوكرانية بالقرب من أوديسا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، إن "قواتها دمرت سفينة حربية أوكرانية بالقرب من أوديسا، كما تمكنت من إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز سوخوى ـ 24"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها.

يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.