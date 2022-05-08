روسيا تعلق على إمكانية انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو

جدة - نرمين السيد - قال السفير الروسى فى كندا أوليج ستيبانوف، إن "روسيا، بعد انضمام الدولتين إلى الناتو، لن تواصل اعتبارهما دولتين حياديتين بل كنقطة تهديد للناتو، مما سيجعل الجميع ينسون بخصوص الوضع غير النووى لمنطقة البلطيق"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وتابع السفير: "تستخدم واشنطن والناتو الآن تكتيكات مختلفة لتحفيز قوى سياسية معينة فى فنلندا والسويد لإقناع البلدين بالتخلى عن أسلوب حياتهما السلمى وتحويل شمال أوروبا من منطقة عدم الانحياز العسكرى والاستقرار والازدهار إلى مسرح حرب محتمل آخر"، مضيفا أن روسيا احترمت دائما حياد السويد وفنلندا.