إصابة شخصين فى إطلاق نار شرقى بغداد

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر - فى تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن مسلحين مجهولين أقدموا على إطلاق النيران باتجاه مدنيين اثنين فى مدينة الصدر شرقى بغداد. وأضاف أن المسلحين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدنيين اثنين ضمن قطاع (62) فى منطقة الكيارة بمدينة الصدر، مشيرا إلى أن نيران المسلحين أسفرت عن إصابة المدنيين الإثنين بجروح مختلفة.

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