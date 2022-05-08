العالم اليوم - "هناك خلل ما".. أرقام كارثية وهجوم على صلاح بعد ليلة توتنهام

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 مايو 2022 10:18 صباحاً - تعرض ليفربول الإنجليزي لكبوة قد تكلفه لقب الدوري، مساء السبت، بعد تعادله مع توتنهام هوتسبر، في لقاء "كارثي" للنجم المصري محمد صلاح.

واكتفى ليفربول بالتعادل 1-1 مع ضيفه توتنهام، متيحا الفرصة للمتصدر مانشستر سيتي، لتوسيع الفارق إلى 3 نقاط، في حال انتصاره على نيوكاسل الأحد.

وقدم صلاح مستوى سيئا خلال اللقاء، بعد أيام من حصوله على جائزة النقاد لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل صلاح على التقييم الأسوأ بين لاعبي ليفربول، وفقا لمواقع رياضية عديدة، أبرزها موقع "هوسكورد" المتخصص بتقييم اللاعبين.

أرقام كارثية

وسجل صلاح إحصاءات "كارثية" خلال اللقاء، انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال 90 دقيقة، فشل صلاح بتنفيذ أي كرة عرضية صحيحة أو تسديدة على المرمى، وخسر الكرة 20 مرة، بالإضافة لفشله بالتسجيل أو صناعة الأهداف.

كما نجح صلاح بمراوغة صحيحة واحدة، وتفوق في الثنائيات 5 مرات من أصل 13 محاولة، ونجح بـ19 تمريرة صحيحة فقط.

أسباب التراجع

وأشارت صحيفة "ليفربول إيكو" إلى أن التعب بدأ بالتأثير على صلاح، وهو سبب التراجع الكبير، بسبب مشاركاته العديدة مع النادي والمنتخب هذا الموسم.

كما وصفت "ديلي ميل" أداءه "بالمحبط"، وأعطته التقييم الأقل في اللقاء.

وكتب أحد مشجعي ليفربول على تويتر: "ربما أكون مختلفا لكن من مثلي شعر بالثقة أكثر كلما حصل لويس دياز على الكرة عوضا عن صلاح؟".

وكتب آخر: "أفضل أن نتخلص من صلاح على أن أعطيه 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا. لم يقدم أي شيء لنا منذ ديسمبر".

وكتب مشجع آخر على تويتر: "أعرف كم دافعت عن صلاح خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن أرجوكم، هل يمكننا التوقف عن المبالغة في الدفاع عنه. لقد كان مروعا لعدة أشهر وأداء الليلة الماضية فظيع للغاية. لم تكن هناك لمسة واحدة جيدة. هناك خلل ما مع هذا الرجل".