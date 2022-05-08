إيداع في 24 ساعة 100,000 ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبأقل المستندات

يحتاج العملاء دائماً إلى تمويل شخصي فوري من أجل توفير احتياجاتهم المختلفة فأى كانت احتياجات العملاء فيمكن الآن الحصول على أسرع قرض شخصي ذات إيداع فوري في 24 ساعة كما يتمكن العميل من الحصول على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 100,000 ريال سعودي كحد أقصى ويتمتع أيضاً هذا التمويل بأنه متوافق مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية وهو ما سوف نتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا بموقع ثقفني.

إيداع في 24 ساعة 100,000 ريال عبر شركة التيسير

شركة التيسير للتمويل توفر منتجات تمويلية مختلفة للأفراد وأيضاً للشركات والمؤسسات بالمملكة العربية السعودية ومن بين منتجات الأفراد المختلفة التمويل الشخصي الفوري والذى يمتاز بأنه لا يحتاج إلى مستندات كثيرة ويتمتع بمميزات عديدة أخرى منها

إحدى أهم مزايا تمويل شركة التيسير أنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي من شركة التيسير بأنه لا يشترط وجود كفيل عند التقديم.

كما يتميز تمويل شركة التيسير بأنه أيضاً لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري.

أيضاً يتميز التمويل الشخصي من شركة التيسير بأن المتقدم يحصل على مبلغ تمويلي بقيمة مالية تصل إلى 100,000 ريال.

كما يستطيع المتقدم من سداد مبلغ تمويل على أقساط ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 60 شهر.

يتم أيضاً إيداع سريع لمبلغ التمويل خلال 24 ساعة.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل

حددت شركة التيسير للتمويل من هم الذين يستطيعون التقديم لطلب التمويل الشخصي فلابد من توافر عدد من الشروط وهي

فلابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كذلك لابد أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر عند التقديم.

كما لابد أن يكون المتقدم لديه مصدر دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

طلب التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير

يتمكن العميل الراغب في طلب التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير من طلب التمويل من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية وطلب التمويل.