نور EduWave دخول.. خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1444 عبر بوابة نظام نور

ينشر لكم ثقفني، رابط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1444 عبر بوابة نظام نور، حيث يسارع الكثير من أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم الطلاب في الصف الأول الإبتدائي، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم في السعودية على أن موعد تسجيل الطلاب سيكون متاحا اليوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 في المدارس الحكومية، وسيكون التسجيل بطريقة إلكترونية من خلال نظام نور التعليمي عبر حساب ولى الأمر، وتتزايد عمليات البحث من قبل أهالي الطلبة من أجل التعرف على كيفية تسجيل أبنائهم الطلاب، وفي الأسطر التالية نوفر لكم شرح بالخطوات يشمل طريقة التسجيل.

تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي 1443/1444

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن مواعيد تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الإبتدائي للعام 1443/1444، حيث أوضحت بأن فترة التسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية سيكونا متاحا اعتبارا من تاريخ 16-9-1443 هجرية، وسيبقى التسجيل متاحا لغاية تاريخ 17-3-1444 هجري أو حتى امتلاء الشواغر، ويكون التسجيل للطلاب بعمر ستة سنوات أول أقل من ذلك بثلاثة شهور بالحد الأدنى، وبالحد الأقصى أن يكون عمر الطالب 11 عام وثلاثة شهور، وأضافت الوزارة إلى أن موعد تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي في المدارس الحكومية سيكون متاحا اعتبارا من تاريخ 7-10-1443 هجري فيما يتم اغلاق باب التسجيل حتى تاريخ 17-3-1444 هجري أو حتى انتهاء الشواغر، والتسجيل يكون لعمر 6 سنوات أو أقل بثلاثة أشهر كأقل حد أو بأقصى حد 11 عام و90 يوما.

خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور

تسائل الكثير من أولياء أمور الطلبة حول طريقة تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الإبتدائي في نظام نور، حيث أتاحت وزارة التعليم السعودية امكانية التسجيل في الصف الأول إبتدائي بشكل إلكتروني للتسهيل على أولياء الأمور التقديم بكل سهولة ويسر، كما وقد أوضحت الوزارة آلية التسجيل من خلال القيام بعدد من الخطوات المطلوبة، وسنتعرف معكم على هطوات التسجيل في نظام نور خطوة بخطوة حتى يكتمل التسجيل بشكل صحيح، كل ما عليكم هو اتباع الشرح التالي وفي حالة كان لديكم أي استفسار قم بترك تعليق بالأسفل.