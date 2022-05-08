نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالرقم المدني.. ما يجب القيام به للاستفادة من الاستعلام عن مخالفات المرور دولة الكويت للأفراد من خلال رابط الداخلية moi.gov.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مخالفات المرور الكويت، إذا كنت تعلم بوجود مخالفات مرورية ضدك لا تعرف حجمها فمن المهم الاستعلام عنها في أقرب وقت ممكن في الكويت، لأن جهة المرور تعمل وفق القانون على تحديد مجموعة من المخالفات المرورية المختلفة والتي سيكون بالإمكان الفرد الاستعلام عنها وإمكانية الدفع في نفس الوقت ما إذا كانت المخالفة مصنفة للدفع الالكتروني وذلك دون الحاجة لمراجعة ادارة المرور في المحافظات ولكن فقط بالرقم المدني من خلال إدخال الرقم المدني من قبل الشخص المُستعلم على موقع الخدمة المتاحة وتأتي خدمة استعلام مخالفات المرور الكويت كجزء من الخدمات في الكويت ويمكن بالفعل الاستفادة من تدشين خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية عبر الأنترنت.

استعلام مخالفات المرور للأفراد

هناك العديد من الطرق لطلب الإستعلام عن مخالفات المرور في الكويت ولكن أفضل طريقة للحصول عل استعلام عن مخالفاتك المرورية أون لاين من بوابة وزارة الداخلية الكويتية على الموقع الرسمي في الشبكة.

كلاّ من الأفرادّ والشركاتّ يمكنهم الاستعلام عن المخالفات المرورية، فقد قدمت وزارة الداخلية عدة طرق للراغبين في الحصول على استعلام مخالفات المرور فإذا كان المستعلم ضمن الأفراد سيدخل رقمه المدني ولكن إذا كان المستعلم جهة شركة سوف يتطلب منه إدخال الرقم الموحد للشركة.

وستجدون في ما يلي تفصيل الإجراء الخاص في الاستعلام عن مخالفات المرور بالطرق الالكترونية دولة الكويت للأفراد:-

ما يجب القيام به من أجل الاستعلام عن مخالفات المرور في دولة الكويت من خلال موقع وزارة الداخلية www.moi.gov.kw