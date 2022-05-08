نتائج حرس الحدود 1443 نساء رتبة جندي jobs.sa القبول المبدئي المديرية العامة لحرس الحدود

ازداد البحث بصورة ملحوظة عن نتائج حرس الحدود 1443 نساء، وذلك بعد إعلان المديرية العامة لحرس الحدود عن أسماء المقبولات مبدئياً في وظائف حرس الحدود للعنصر النسائي على رتبة جندي، وجاء هذا الاختيار وفقاً للشروط الموضوعة لهذه الوظائف، نتيجة لذلك تم اختيار من تتوافر فيهن الشروط واستبعاد غيرهم.

رابط نتائج قبول نتائج حرس الحدود للنساء 1443 من أكثر الروابط بحثاً عبر محرك البحث جوجل، نتيجة لذلك سوف نترك لكم في هذا المقال الرابط وطريقة الاستعلام، ويتم استعلام نتائج حرس الحدود عبر منصة أبشر للتوظيف jobs.sa، وجدير بالذكر أن نتائج قبول حرس الحدود هو قبول مبدئي وليس نهائي، نتيجة لذلك يجب على من تم ترشيحهن النجاح في المقابلة الشخصية ومطابقة المستندات حتى يتم القبول النهائي.

رابط نتائج حرس الحدود 1443 نساء

يتم الاستعلام عن النتائج إلكترونياً من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة التالية:-

الدخول على رابط منصة أبشر للتوظيف jobs.sa.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أيقونة “الوظائف المتاحة”.

النقر على نتائج قبول حرس الحدود للنساء.

المديرية العامة لحرس الحدود والمستندات المطلوبة

طباعة نموذج موعد المراجعة من خلال منصة أبشر للتوظيف. أصل وصورتين من بطاقة الهوية الوطنية. إحضار نسخة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة موجود فيه أسم الوالدة. نسخة من سجل الأسرة للمتقدمة في حال كونها متزوجة. صورة الورقة الخاصة بالعنوان الوطني. أصل الثانوية العامة أو ما يعادلها مع عدد نسختين مصدقة طبق الأصل من وزارة التعليم. أصل الشهادات الإضافية والتي تم تسجيلها عبر منصة أبشر أثناء التسجيل. إحضار السجل الأكاديمي للشهادة الإضافية ونسختين منه. إحضار ما يثبت نتيجة اختبار قياس. شهادة المعادلة للمؤهل العلمي لمن حصلت على المؤهل من خارج المملكة. ملف لحفظ المستندات.

رابط نتائج قبول حرس الحدود نساء 1443 وأهم التعليمات