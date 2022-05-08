نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج حرس الحدود 1443 نساء رتبة جندي jobs.sa القبول المبدئي المديرية العامة لحرس الحدود في المقال التالي
ازداد البحث بصورة ملحوظة عن نتائج حرس الحدود 1443 نساء، وذلك بعد إعلان المديرية العامة لحرس الحدود عن أسماء المقبولات مبدئياً في وظائف حرس الحدود للعنصر النسائي على رتبة جندي، وجاء هذا الاختيار وفقاً للشروط الموضوعة لهذه الوظائف، نتيجة لذلك تم اختيار من تتوافر فيهن الشروط واستبعاد غيرهم.
رابط نتائج قبول نتائج حرس الحدود للنساء 1443 من أكثر الروابط بحثاً عبر محرك البحث جوجل، نتيجة لذلك سوف نترك لكم في هذا المقال الرابط وطريقة الاستعلام، ويتم استعلام نتائج حرس الحدود عبر منصة أبشر للتوظيف jobs.sa، وجدير بالذكر أن نتائج قبول حرس الحدود هو قبول مبدئي وليس نهائي، نتيجة لذلك يجب على من تم ترشيحهن النجاح في المقابلة الشخصية ومطابقة المستندات حتى يتم القبول النهائي.
رابط نتائج حرس الحدود 1443 نساء
- يتم الاستعلام عن النتائج إلكترونياً من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة التالية:-
- الدخول على رابط منصة أبشر للتوظيف jobs.sa.
- اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- الضغط على أيقونة “الوظائف المتاحة”.
- النقر على نتائج قبول حرس الحدود للنساء.
المديرية العامة لحرس الحدود والمستندات المطلوبة
- طباعة نموذج موعد المراجعة من خلال منصة أبشر للتوظيف.
- أصل وصورتين من بطاقة الهوية الوطنية.
- إحضار نسخة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة موجود فيه أسم الوالدة.
- نسخة من سجل الأسرة للمتقدمة في حال كونها متزوجة.
- صورة الورقة الخاصة بالعنوان الوطني.
- أصل الثانوية العامة أو ما يعادلها مع عدد نسختين مصدقة طبق الأصل من وزارة التعليم.
- أصل الشهادات الإضافية والتي تم تسجيلها عبر منصة أبشر أثناء التسجيل.
- إحضار السجل الأكاديمي للشهادة الإضافية ونسختين منه.
- إحضار ما يثبت نتيجة اختبار قياس.
- شهادة المعادلة للمؤهل العلمي لمن حصلت على المؤهل من خارج المملكة.
- ملف لحفظ المستندات.
رابط نتائج قبول حرس الحدود نساء 1443 وأهم التعليمات
- يجب الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية عند المقابلة الشخصية وعند استكمال باقي الإجراءات.
- الحضور أمام مقر اللجنة في الموعد المحدد ومن يتخلف يعتبر متنازل عن الترشيح.
- لن يسمح بدخول مرافقين مع المرشحات.
- الالتزام باللباس المناسب للمكان.
- يجب على المقبولات مبدئياً إحضار جميع المستندات والمتطلبات المذكورة في هذا المقال عند استكمال الإجراءات.
- القبول مبدئياً لا يعني أنه تم التوظيف لكن هناك بعض الإجراءات يجب تخطيها.
- يجب على المتقدمات وجود تطبيق توكلنا على الجوال الخاص بهم وتكون الحالة الصحية لهن محصن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج حرس الحدود 1443 نساء رتبة جندي jobs.sa القبول المبدئي المديرية العامة لحرس الحدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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