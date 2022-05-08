نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول حرس الحدود نساء 1443 القبول المبدئي برتبة جندي وأسماء المقبولين عبر jobs.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط نتائج قبول حرس الحدود نساء 1443 من أهم الروابط التي يجري عليها بحث مكثف الآن، من قبل النساء الذين تقدموا للالتحاق بحرس الحدود 1443، فقد أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج حرس الحدود 1443 للنساء القبول المبدئي برتبة جندي، لذلك يجب على المقبولات في حرس الحدود مبدئياً سرعة تجهيز جميع المستندات المطلوبة، والاستعداد للمقابلة الشخصية ومطابقة المستندات.
وجدير بالذكر أن نتائج حرس الحدود 1443 نساء يتم الاستعلام عنه إلكترونياً عبر أبشر للتوظيف jobs.sa، وقد تم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمات بناءً على الشروط والضوابط الموضوعة من قبل حرس الحدود، ولكن هذا القبول هو قبول مبدئي وليس نهائي ويستلزم تخطي بعض الإجراءات الأخرى مثل المقابلة الشخصية ومطابقة المستندات، وفيما يلي في هذا المقال سوف نتعرف على رابط نتائج القبول المبدئي، وكذلك المتطلبات والمستندات المطلوب تجهيزها وموعد المقابلة واستكمال الإجراءات.
نتائج قبول حرس الحدود نساء 1443
أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود منذ قليل عن نتائج القبول المبدئي في وظائف حرس الحدود للعنصر النسائي 1443 على رتبة جندي، وجاء الاختيار بعد مراجعة جميع الملفات واستبعاد من لا تنطبق عليها الشروط، وتم اختيار أفضل العناصر مبدئياً للاختيار من بينهم بناءً على نتيجة المقابلة الشخصية ومطابقة المستندات.
أسماء المقبولات في حرس الحدود 1443 للنساء
ازداد البحث بصورة كبيرة عن أسماء المقبولات في وظائف حرس الحدود للعنصر النسائي على رتبة جندي، نتيجة لذلك يتم الاستعلام عن الأسماء إلكترونياً من خلال رابط أبشر للتوظيف jobs.sa، وسوف نشرح لكم طريقة الاستعلام حرس الحدود استعلام برقم الهوية.
رابط نتائج حرس الحدود 1443 للنساء
- يجب في البداية الدخول على رابط أبشر للتوظيف jobs.sa.
- اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية ومنها يتم اختيار أيقونة الوظائف المتاحة.
- يتم النقر على أيقونة “نتائج وظائف حرس الحدود 1443 للنساء” والاستعلام عن النتائج.
- المستندات المطلوبة في وظائف حرس الحدود 1443 للعنصر النسائي jobs.sa
- طباعة نموذج المراجعة عبر منصة أبشر توظيف وإحضار نتيجة القبول.
- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية مع عدد نسختين منها.
- نسخة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة متضمناً اسم الوالدة.
- نسخة من سجل الأسرة للمتقدمة حال كونها متزوجة.
- صورة من الورقة الخاصة بالعنوان الوطني.
- أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها ونسختين طبق الأصل.
- أصل الشهادات الإضافية إن وجدت.
- السجل الأكاديمي للشهادة الإضافية مع نسختين منه.
- إحضار نتيجة اختبار قياس.
- شهادة المعادلة لمن حصلت على المؤهل العلمي من خارج المملكة معتمدة من وزارة التعليم.
- ملف لحفظ المستندات وقلم أزرق جاف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط نتائج قبول حرس الحدود نساء 1443 القبول المبدئي برتبة جندي وأسماء المقبولين عبر jobs.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.