كيف أسجل طالب في نظام نور 1444 من حساب ولي الأمر noor رابط تسجيل أول ابتدائي

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عمر شويل - جدة كيف أسجل طالب في نظام نور 1444 هو من أهم الأسئلة المتداولة في الوقت الحالي من جانب أولياء الأمور نظراً لفتح باب التسجيل في الصف الأول الابتدائي لفئة جديدة من الطلاب اليوم، وذلك بعد أن أصدرت وزارة التعليم عام التعميم الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1444 الذي من المقرر أن يبدأ اعتباراً من تاريخ 1 صفر 1444هـ وفق ما تم توضيحه ضمن فترات التسجيل في موقع نور، وقد أرفقت الوزارة في التعميم فترات التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين وأعمارهم وشروط القبول، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط التسجيل في نظام نور وطريقة تسجيل طالب جديد من حساب نور لولي الأمر.

كيف أسجل طالب في نظام نور 1444

بعد أن أصدرت وزارة التعليم الخطة الزمنية لاستقبال طلبات التسجيل في نظام نور لإلحاق الأبناء بالمراحل الأولية للعام الدراسي القادم 1444هـ، فقد بدأ أولياء الأمور في البحث عن مواعيد التسجيل وطريقة تسجيل طالب مستجد في نظام نور 1443، حيث يتم تسجيل طالب مستجد في أول ابتدائي من خلال اتباع عدداً من الخطوات اليسيرة التي يمكن إجمالها في التالي:

دخول نظام نور ولي الأمر ( noor.moe.gov.sa ).

). تعبئة البيانات المطلوبة (اسم المستخدم – كلمة السر).

النقر على أيقونة “تسجيل الأبناء”.

تسجيل طالب جديد.

تعبئة رقم هوية الطالب أو رخصة الإقامة.

اختيار صلة القرابة.

رقم الهوية الوطنية أو رخصة الإقامة لولي الأمر.

اختيار جنسية الطالب.

تعبئة تاريخ الميلاد ثم تسجيل.

استكمال كافة البيانات، ومن المهم إضافة رقم الجوال لولي الأمر وبريد إلكتروني خاص به.

تعبئة معلومات المدرسة (نوع المدرسة – إدارة التعليم – مكتب التعليم – اختيار المدرسة.

يمكن التسجيل في المدرسة الممتلئة على مقاعد الانتظار بعد اختيار مدرسة بديلة تكون قريبة من المنزل.

تفعيل التعهد ثم “تسجيل”.

ويجب الاحتفاظ باسم المستخدم لكي يتمكن ولي الأمر من الدخول إلى نظام نور المركزي، ثم النقر على “حفظ”، ويمكنكم التعرف على كافة الخطوات بالتفصيل من خلال شرح وافي بدايةً من مرحلة تسجيل ولي أمر جديد وحتى اكتمال عملية التسجيل بنجاح من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

نظام نور تسجيل طالب جديد 1443

أعلنت الوزارة عن إصدار تعميماً لجميع الإدارات التعليمية موضوعه تنظيم تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1444هـ، وقد أوجبت على كافة الإدارات ضرورة إبلاغ ما جاء بدليل القبول والتسجيل لكافة مدارس التعليم العام.

ويتم منح صلاحية تسجيل طالب جديد في نظام نور لولي أمر الطالب وقادة المدارس، حيث يتيح موقع نور إمكانية تسجيل طالب جديد في نظام نور من خلال تسجيل دخول نظام نور لولي الأمر 1443، ويتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية تسجيل الطلاب السعوديين ممن لديهم سجلاً مدنياً، وتسجيل الطلاب السعوديين ممن يحملون إقامة نظامية، وتسجيل الطلاب من أم سعودية وأب غير سعودي.

ويتم عن طريق حساب القائد تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين بالإنابة عن ولي الأمر الذي ليس لديه القدرة على تسجيل الأبناء، كما يتم من خلاله أيضاً تسجيل الحالات التي لا يمكن تسجيلها إلا عن طريق مستخدم قائد المدرسة، وقد تم حصر هذه الحالات في دليل القبول والتسجيل الصادر عن الوزارة.

طريقة تسجيل طالب جديد من الجوال

قمنا بتوفير خطوات تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور من الجوال للتيسير على أولياء الأمور الغير متاح لديهم لاب توب أو جهاز كمبيوتر، حتى يتمكنوا من تسجيل أبنائهم بسهولة من خلال الفيديو التالي:

نظام نور إعادة ضبط اسم المستخدم أو كلمة السر في نظام نور

يمكن لولي الأمر الدخول إلى موقع نظام نور المركزي لإعادة تعيين كلمة السر أو اسم المستخدم، وذلك في حال فقدان البيانات الشخصية للدخول، حيث يتم إعادة الضبط مرة أخرى عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الطلاب في نظام نور 1443

تم فتح باب التسجيل في الصف الأول الابتدائي للطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مفاضلة اعتباراً من 16 رمضان 1443 الموافق لتاريخ 17 أبريل 2022م، واستمر باب التسجيل مفتوحاً حتى 23 رمضان الموافق لتاريخ 24 أبريل 2022م.

كما بدأ تسجيل نظام نور للطلاب السعوديين والمقيمين في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية التي تطبق البرامج الدولية في نفس التاريخ السابق، بينما يستمر باب تسجيل طلاب جدد لهذه الفئة من الطلاب حتى تسديد شواغرها أو انتهاء موعد التسجيل في تاريخ 17 ربيع الأول 1444هـ الموافق لتاريخ 13 أكتوبر 2022م.