بيان ملكى سعودى يكشف عن تطورات الحالة الصحية لخادم الحرمين الشريفين

جدة - نرمين السيد - وأعلن الديوان الملكى دخول "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مساء يوم أمس السبت 6 شوال 1443هـ الموافق 7 مايو 2022م، مستشفى الملك فيصل التخصصى بجدة، لإجراء بعض الفحوصات الطبية". واختتم البيان: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية".

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