رئيس الشيشان يعلن السيطرة على مدينة بوباسنا الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قاديروف، اليوم الأحد، سيطرة جنوده على معظم مدينة بوباسنا فى شرق أوكرانيا، فيما يقول مسؤولون أوكرانيون، إن المعركة مازالت مستمرة.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، كتب قاديروف فى منشور عبر تطبيق المراسلة "تيليجرام"، إن "مقاتلى القوات الخاصة الشيشانية سيطروا على معظم بوباسنا، وتم تطهير الشوارع الرئيسية والأحياء المركزية بالمدينة بالكامل".

وأضاف رئيس الشيشان: "تقاتل فلول القوميين النازيين فى جحورها دون جدوى لتفادى ما لا مفر منه"، لافتًا إلى أن مثل هذه النتيجة حتمية وهى مسألة وقت فقط. كما أعرب قديروف عن ثقته فى أن جميع المهام التى حددها الرئيس فلاديمير بوتين سيتم إنجازها وسيتم تحقيق الأهداف التى تم تحديدها.

وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال قديروف أيضا إن الجيش الروسى اتخذ مواقع تحصين بالقرب من المدينة ونفذ عدة عمليات هجومية. بعد ذلك، احتل النازيون الأوكرانيون نقاط إطلاق نار فى مناطق سكنية فى محاولة لصد تقدم القوات الروسية.

وشدد قديروف على أن كل ذلك لم ينفع الجانب الأوكرانى، قائلاً: "بفضل هجوم رجالنا، تم إرسال جزء كبير من القوة البشرية للعدو إلى عالم آخر، وتم طرد الباقى".

إلا أن أوليكسى اريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قال فى وقت متأخر أمس السبت، إن القتال العنيف فى البلدة مستمر.

وقال حاكم منطقة لوجانسك، سيرهى جيداى، إن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على المنطقة، مضيفًا فى منشور مصور على تيليجرام: "الوضع صعب للغاية لكنه تحت السيطرة".

ودأب قديروف على نشر تقارير ومقاطع مصورة عبر تيليجرام لجنود شيشانيين من المشاركين فى معارك أوكرانيا.