نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر American Lottery.. اعلان نتائج اللوتري الأمريكي 2022-2023 هنا رابط نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا dvprogram.state.gov في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج اللوتري الأمريكي 2022-2023 الذي ينتظره ملايين الأشخاص حول العالم من أجل الحصول على تأشيرة لدخول أمريكا ، والحصول على البطاقة الخضراء، حيث يتمكن الأشخاص من البلدان المتاح لها الهجرة وفق ضوابط وشروط محددة وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تتم قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا بشكل عشوائي لمن تقدموا بطلبات للحصول على يانصيب الهجرة فقد تقدم أكثر من 55 ألف مواطن لهذه الهجرة سواء إلى دول عربية أو دول أخرى، التي تنظمها وزارة الخارجية الأمريكية لسحبها الخاص كل عام، والنتائج ستتوفر للمتأهلين للتصفيات النهائية إلكترونيًا، والتى ستكون متاحة على موقع الهجرة الأمريكية dvprogram.state.gov.

رابط نتيجة اللوتري الأمريكي 2023

برنامج الهجرة العشوائية إلى أمريكا، هو مبادرة من حكومة الولايات المتحدة يتم جدولتها وتنظيمها كل عام من قبل وزارة الخارجية، بدأت فترة التسجيل في البرنامج في 17 أكتوبر 2022 ، وانتهت في 6 نوفمبر 2022، بناءً على ضوابط وشروط وزارة الخارجية الامريكية، وهي أن يكون المتقدم من مواطني إحدى الدول المسموح لها بالتسجيل، وأن يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى، ويتم الاستعلام إلكترونيا عبر الإنترنت، ويمكن لمن تقدم في القرعة التحقق من ربحهم أم لا باستخدام رقم التحقق الخاص المقدم لهم أثناء عملية التسجيل.

اسماء الفائزين في القرعة الامريكية 2022 / 2023

لينك نتائج اللوتري الأمريكي 2022-2023 تتزايد عمليات البحث عن نتائج الهجرة والعمل على السفر إلى الولايات المتحدة، من أجل الحصول على فرصة عمل قابلة للتطبيق، الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء العالم ينتظرون، إعلان النتائج في هذا الوقت عن نتيجة الهجرة العشوائية إلى أمريكا، عام 2022 والربط بنتيجة اليانصيب الأمريكي في عام 2022، والذي سوف يتم إعلان نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022، خلال هذه الفترة عبر الرابط الرسمي، الذي يمكن من خلالة الحصول علي نتائج الهجرة والعمل علي السفر الي امريكا.

طريقة الاستعلام نتيجة الهجرة العشوائية الأمريكية

الدخول الى موقع وزارة الخارجية الأمريكية dvprogram.stae.gov.

الضغط على check status.

ثم أضغط على continue.

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ستظهر النتيجة سواء بالقبول بالقرعة أو بعدم القبول فى قرعة اللوتري الأمريكية.